Digemid: cierran 16 boticas por vender medicamentos vencidos o en mal estado

Con el fin de proteger la salud de los ciudadanos, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud cerraron 16 boticas que se dedicaban a la venta de medicamentos vencidos.

En el operativo, que se realizó en la Diris Lima Centro, Lima Sur, Lima Norte y Lima Este, también se detuvo a cuatro personas por poner en riesgo la salud de los ciudadanos que adquirirán estas medicinas en mal estado.

RIESGO LA SALUD Y LA VIDA

La mayoría de estos locales intervenidos se encontraban cerca de hospitales y centros de salud. Según la directora general de la Digemid, Lida Hildebrandt estas intervenciones se desarrollan también a nivel nacional.

Las autoridades incautaron medicamentos y dispositivos médicos vencidos, falsificados, sin registro sanitario y en mal estado de conservación, cuyo uso definitivamente pone en riesgo la salud y la vida de las personas.