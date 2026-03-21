Sutran ordena cierre temporal del Touring de Conchán por infracción grave

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) ordenó el cierre del centro evaluador Touring de Conchán por 10 días, tras detectar una infracción grave.

Medida afecta cientos de postulantes que tenían citas para sus exámenes de manejo y obtener su licencia. Esta situación los obliga a reprogramar sus evaluaciones. La sanción es hasta el domingo 29 de marzo.

DRÁSTICA SANCIÓN

La entidad precisó que durante una acción de fiscalización, los representantes del Touring de Conchán no “entregaron toda información requerida”, pese a la reiterada solicitud del personal de la Sutran.

Esta omisión configura una infracción tipificada como grave, pues impidió verificar correctamente los procedimientos internos del ente evaluador. El hecho motivó la drástica sanción.