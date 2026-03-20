Lanzan megaplan “Transporte Seguro” con resguardo policial y militar en rutas de Lima Norte

Desde el terminal de Chuquitanta, en San Martín de Porres, la Policía Nacional puso en marcha un nuevo megaplan de seguridad denominado “Transporte Seguro”, que articula tres estrategias clave: pasajero seguro, corredor seguro y terminal seguro, con el objetivo de frenar la ola de extorsiones y ataques contra transportistas.

El coronel Nacandakari informó que el operativo inició desde las primeras horas del día e incluye un servicio de seguridad permanente las 24 horas. Para ello, se ha instalado un puesto de comando en la empresa de transporte Translixa, donde trabajan de manera conjunta efectivos policiales y miembros de las Fuerzas Armadas.

Como parte de la estrategia “pasajero seguro”, agentes policiales abordan las unidades de transporte para resguardar tanto a conductores como a usuarios durante el recorrido. En paralelo, la estrategia “corredor seguro” contempla patrullaje constante y presencia policial en puntos críticos previamente identificados como zonas de alta incidencia delictiva.

En tanto, la estrategia “terminal seguro” refuerza la vigilancia en patios de maniobra y terminales, considerados puntos vulnerables donde se iniciaban actos de extorsión, como amenazas y ataques con explosivos. En la División Policial Norte 1 se han desplegado entre 400 y 500 efectivos para cubrir 64 terminales y diversas rutas, en coordinación con otras divisiones y áreas de inteligencia.