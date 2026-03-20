Reniec aclara que jóvenes que cumplan 18 años hasta el día de las elecciones podrán votar

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que los jóvenes peruanos que cumplan 18 años hasta el día de las elecciones generales podrán ejercer su derecho al voto sin inconvenientes, incluso si no han actualizado su Documento Nacional de Identidad (DNI). La entidad precisó que estos ciudadanos ya se encuentran incluidos en el padrón electoral vigente.

Según explicó el organismo, los peruanos de 17 años que alcancen la mayoría de edad hasta el 12 de abril fueron incorporados en el registro electoral antes de su cierre, realizado el 14 de octubre de 2025. Por ello, podrán sufragar incluso el mismo día de su cumpleaños, ya que figuran con la anotación correspondiente en la lista de electores.

El asesor de la jefatura nacional del Reniec, Iván Torres, indicó que la actualización del DNI no se refleja en el padrón tras su cierre; sin embargo, esto no impide la participación de los electores. Asimismo, recordó que se ha permitido la renovación del DNI amarillo desde los 17 años para evitar inconvenientes.

LLAMADO A LOS JÓVENES

Finalmente, el Reniec exhortó a los jóvenes a actualizar su documento de identidad, destacando que se han ampliado los horarios de atención, incluso los fines de semana. La entidad también informó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre los ciudadanos que aún no realizaron el trámite, a fin de garantizar la correcta elaboración del material electoral.