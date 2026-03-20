¿Sabe cómo prevenir la leptospirosis? Esto recomienda especialista del Minsa

Ante el incremento de casos de leptospirosis en diversas regiones del país, la médico infectólogo Alejandra Ortiz, del Ministerio de Salud, brindó una serie de recomendaciones para prevenir el contagio de esta enfermedad, que se transmite principalmente por contacto con agua o suelos contaminados.

La especialista enfatizó la importancia de evitar el contacto directo con agua estancada, lodo y orina de animales, especialmente roedores. En ese sentido, recomendó el uso de botas de goma, guantes y ropa protectora al manipular materiales potencialmente contaminados, sobre todo en zonas afectadas por inundaciones.

Asimismo, destacó la necesidad de mantener una adecuada higiene en el hogar, eliminando basura y escombros para prevenir la proliferación de ratas. También aconsejó desinfectar superficies con agua y cloro, consumir únicamente agua potable o previamente hervida, y vacunar a las mascotas para reducir el riesgo de transmisión.

ATENCIÓN CON LOS SÍNTOMAS

Finalmente, Ortiz instó a la población a estar atenta a síntomas como fiebre, dolor de cabeza o dolor muscular intenso, especialmente en las pantorrillas. Ante cualquier señal de alerta, recomendó acudir de inmediato a un establecimiento de salud y evitar la automedicación, a fin de recibir un diagnóstico y tratamiento oportuno.