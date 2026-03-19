Los Olivos: delincuente dispara contra centro médico para brevetes

Momentos de terror se vivieron en Los Olivos, luego de que un delincuente disparara en repetidas ocasiones contra un centro de certificación médica para brevetes. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad, que captaron el instante en que el sujeto realiza hasta diez disparos contra el establecimiento.

Lo más alarmante es que el local se encontraba abierto al público al momento del atentado. Más de diez personas estaban en el interior recibiendo atención, lo que generó pánico entre los presentes. Testigos indicaron que la ráfaga de disparos provocó escenas de desesperación, obligando a los clientes a resguardarse para evitar ser alcanzados por las balas.

Tras perpetrar el ataque, el delincuente huyó rápidamente del lugar y abordó una motocicleta donde lo esperaba un cómplice. Ambos escaparon con rumbo desconocido, lo que ha generado preocupación entre los vecinos y trabajadores de la zona.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Las autoridades pertinentes ya iniciaron las investigaciones correspondientes y no descartan que el hecho esté vinculado a un caso de extorsión. Las imágenes de las cámaras de seguridad serán clave para identificar a los responsables y dar con su paradero en los próximos días.