La Perla: policía dispara a menor de edad durante intervención

Un confuso incidente se registró en el distrito de La Perla, en el Callao, donde un efectivo policial disparó contra un menor de 17 años durante una intervención. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes muestran el preciso momento en que el agente utiliza su arma de reglamento.

De acuerdo con testigos, el adolescente, de nacionalidad venezolana, habría intentado sacar un arma de fuego que llevaba oculta entre sus prendas, lo que habría motivado la reacción inmediata del policía. La situación viene siendo investigada para esclarecer las circunstancias exactas del enfrentamiento.

Renzo Figallo, vocero de la Municipalidad de La Perla, señaló que el menor presuntamente portaba el arma de manera ilegal y que el agente habría actuado en legítima defensa ante una posible amenaza. No obstante, precisó que serán las autoridades competentes las que determinen responsabilidades.

INVESTIGACIONES EN CURSO

El menor resultó herido tras el disparo y fue trasladado a un centro de salud, donde recibe atención médica. En tanto, el caso ha quedado en manos de las autoridades, que deberán determinar si el uso de la fuerza fue justificado en medio de la intervención policial.