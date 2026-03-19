Empresas de Lima y Callao operan con menos del 50% de sus unidades debido a extorsiones

El sector transporte en Lima y Callao enfrenta una grave crisis marcada por el incremento de extorsiones y asesinatos contra conductores. Gremios del rubro alertan que varias empresas ya han quebrado, mientras otras se encuentran al borde del colapso operativo y financiero debido al constante cobro de cupos por parte de organizaciones criminales.

Héctor Vargas, vocero de transportistas, señaló que actualmente las empresas trabajan apenas entre el 30% y 40% de su capacidad. Explicó que la falta de conductores es una de las principales consecuencias de la violencia, ya que muchos choferes han decidido abandonar el sector por temor a ser asesinados durante sus jornadas laborales.

La situación se agrava con la paralización de flotas completas y el incremento de deudas. Waldo Poma, presidente de Anitra, indicó que más del 50% de las unidades se encuentran detenidas, mientras las empresas continúan afrontando pagos sin contar con ingresos suficientes. Además, aseguró que más del 90% del sector ya es víctima de extorsión, evidenciando el control que ha alcanzado la criminalidad.

¿SE VIENE PARO INDEFINIDO?

Ante este panorama, los transportistas evalúan acatar un paro indefinido como medida de protesta. Advierten que, de no existir una intervención inmediata del Gobierno para garantizar la seguridad, se verán obligados a suspender el servicio, lo que afectaría a miles de usuarios en la capital.