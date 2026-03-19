Osiptel bloqueará 100 mil celulares por contar con historial negativo

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) anunció el bloqueo de 100 mil celulares que presentan IMEI alterado o clonado y que no figuran en la lista blanca del sistema Renteseg. Esta medida forma parte de una estrategia para combatir el comercio ilegal de dispositivos móviles y reducir los delitos asociados al robo de equipos.

Según detalló la entidad, los bloqueos se realizarán en tres fechas específicas: el 17, 24 y 31 de marzo, con un total de 100 mil equipos por jornada. Con esta intervención, se proyecta alcanzar los 600 mil celulares bloqueados en lo que va del 2026 y más de 3.1 millones desde abril de 2025, consolidando una de las acciones más importantes contra el mercado negro en el país.

El principal foco de esta medida está en los equipos vinculados al “reflasheo”, una práctica ilegal que consiste en modificar el código IMEI para ocultar el origen del celular. Esto permite que dispositivos robados, que ya habían sido bloqueados, vuelvan a circular en el mercado informal, facilitando su reventa.

NOTIFICACIÓN A USUARIOS

Osiptel también precisó que las empresas operadoras tendrán hasta dos días hábiles para notificar a los usuarios mediante mensajes de texto. En ese mismo plazo, los equipos serán bloqueados si no son regularizados, por lo que se exhorta a los usuarios a verificar el estado de sus celulares y evitar inconvenientes en el servicio.