Puno: izan bandera de Bolivia en territorio peruano

Un hecho que ha generado preocupación se registró en la región Puno, luego de que sujetos desconocidos izaran la bandera de Bolivia en la comunidad de Isani, ubicada en territorio peruano. La denuncia fue realizada por autoridades locales, quienes alertaron sobre lo ocurrido en el distrito de Zepita, provincia de Chucuito.

Según información proporcionada por el presidente de la comunidad, Ricardo Jiménez Castilla, el incidente ocurrió en la madrugada de este jueves 19 de marzo. El emblema extranjero fue colocado en el embarcadero de Zepita, una zona situada a orillas del lago Titicaca, lo que ha causado inquietud entre los pobladores.

La autoridad indicó que tomó conocimiento del hecho a través de vecinos del lugar, quienes advirtieron sobre la presencia de la bandera. Tras ello, se dirigió personalmente al punto señalado, donde pudo constatar que el símbolo boliviano había sido instalado por personas aún no identificadas.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Ante esta situación, los dirigentes comunales solicitaron la intervención de las autoridades competentes para investigar lo ocurrido y determinar responsabilidades. Asimismo, expresaron su preocupación por posibles vulneraciones a la soberanía territorial, por lo que pidieron medidas urgentes para evitar incidentes similares en la zona fronteriza.