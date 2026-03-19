Transporte urbano al borde de la quiebra por ola de extorsiones en Lima y Callao

El sector transporte urbano enfrenta una grave crisis económica debido al incremento de extorsiones y ataques criminales en Lima y Callao. Representantes del gremio advierten que la situación podría llevar a la paralización indefinida del servicio si no se toman medidas urgentes por parte del Gobierno.

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, denunció que en menos de 24 horas se registraron tres atentados contra unidades, dejando incluso víctimas mortales. Estos hechos han generado temor entre los conductores, quienes optan por abandonar el rubro para resguardar sus vidas.

El dirigente explicó que la migración de chóferes no es reciente, sino que se arrastra desde el año pasado. Muchos han decidido cambiar de actividad o regresar a sus lugares de origen, lo que ha provocado una reducción significativa en la operatividad de las empresas de transporte.

Actualmente, solo entre el 30% y 40% de la flota está en funcionamiento debido a la falta de conductores. Esto ha ocasionado que numerosas unidades permanezcan paralizadas, afectando directamente la capacidad de las empresas para generar ingresos y cumplir con sus obligaciones financieras.

NO SE DESCARTA UN PARO

Ante este panorama, el gremio no descarta la posibilidad de un paro, ya sea por la falta de personal o como medida de protesta. Los transportistas exigen al Estado garantizar la seguridad, advirtiendo que la crisis no solo pone en riesgo al sector, sino también a miles de usuarios que dependen del servicio diariamente.