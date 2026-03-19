Cancelan homenaje a Paul Flores en Chimbote por amenazas de extorsión

El homenaje al recordado cantante Paul Flores en Chimbote fue cancelado tras denuncias de amenazas de extorsión dirigidas a una de las agrupaciones que participaría en el evento. La decisión fue confirmada por su viuda, Carolina Jaramillo, quien lamentó la situación y priorizó la seguridad de todos los involucrados.

Según explicó Jaramillo, uno de los grupos musicales recibió un mensaje intimidante que, si bien no mencionaba directamente el homenaje, advertía que no les permitirían presentarse en el lugar. “No lo pensamos dos veces y lo cancelamos”, señaló, visiblemente afectada por el contexto de violencia que atraviesa el sector artístico.

La viuda del cantante indicó que el evento se realizaba con la intención de honrar la memoria de su esposo, víctima de la extorsión, y también como un apoyo económico para su familia. Sin embargo, remarcó que la seguridad está por encima de cualquier actividad. “No correspondía seguir con esto, primero está la vida”, enfatizó.

En medio del dolor, Jaramillo también compartió lo difícil que ha sido sobrellevar la pérdida de Paul Flores, especialmente por su hijo adolescente, a quien ahora enfoca todos sus esfuerzos. “Hay días buenos y días muy malos, pero tengo que salir adelante por él”, expresó.

Asimismo, cuestionó la falta de respaldo inmediato por parte de las autoridades en este caso, aunque reconoció que en un homenaje previo en Piura sí contaron con resguardo policial. Frente a esta situación, hizo un llamado a reforzar la seguridad para quienes trabajan en el rubro artístico.

HOMENAJE PROGRAMADO EN LIMA

Pese a lo ocurrido, el homenaje programado en Lima para el próximo 18 de abril continúa en pie. Jaramillo se mostró optimista y aseguró que el evento contará con las garantías necesarias. Además, invitó al público a asistir y recordar al artista, destacando su calidad humana y legado musical.