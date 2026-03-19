Ambulantes desalojados de Aviación toman avenida Bausate y Meza

A solo 15 días del operativo de desalojo en Gamarra, el comercio ambulatorio vuelve a generar preocupación en el distrito de La Victoria. Esta vez, decenas de vendedores informales han tomado la avenida Bausate y Meza, donde se han instalado tras ser retirados de la avenida Aviación, una de las zonas más transitadas del emporio comercial.

El operativo ejecutado por la Municipalidad Metropolitana de Lima buscó recuperar el orden en la avenida Aviación, específicamente entre las cuadras 2 y 9, donde durante años se concentró la venta ambulatoria de prendas de vestir y alimentos. La intervención tuvo como objetivo principal garantizar el libre tránsito de peatones y vehículos en esta importante vía.

Sin embargo, según un reporte televisivo, los comerciantes desalojados comenzaron a llegar desde tempranas horas a la avenida Bausate y Meza para ocupar espacios y continuar con sus actividades. La presencia de ambulantes en esta zona ha empezado a generar nuevamente congestión, reduciendo el espacio disponible en pistas y veredas.

OPERATIVO MUNICIPAL

El operativo en Gamarra fue liderado por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, junto al burgomaestre de La Victoria, Rubén Cano, con la participación de más de mil trabajadores municipales y 1.200 efectivos policiales. Pese a ello, los ambulantes han anunciado un plantón en los próximos días para exigir su reubicación formal y una solución que les permita continuar trabajando sin ser desalojados.