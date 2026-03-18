¡Alerta! Extorsionadores se infiltran como choferes para obtener información y atacar

La Policía Nacional ha encendido las alertas tras confirmar una nueva modalidad de extorsión en el sector transporte: delincuentes se infiltran como choferes para obtener información interna de las empresas y facilitar sus crímenes. Esta hipótesis cobró fuerza luego de la captura de presuntos integrantes de la banda “Los Mexicanos”.

De acuerdo con las investigaciones, uno de los cabecillas habría trabajado durante al menos dos meses en buses de transporte público con el objetivo de conocer los movimientos, rutas y vulnerabilidades de las empresas. Testimonios recogidos por los agentes revelan que incluso choferes en actividad estarían filtrando información clave a estas organizaciones criminales.

El jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo, confirmó que esta estrategia forma parte de una investigación de alcance incluso internacional, y advirtió sobre el nivel de penetración de estas mafias en el rubro. Según indicó, las pruebas halladas en celulares de los detenidos evidencian su participación directa en estas acciones.

¿CÓMO VAN LAS CIFRAS?

En paralelo, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que las cifras de homicidios y extorsiones han disminuido en lo que va del año; sin embargo, estos datos han sido cuestionados por analistas, quienes advierten posibles inconsistencias y falta de transparencia en la información pública, en medio de una creciente percepción de inseguridad ciudadana.