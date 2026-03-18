Trabajadores de Reniec habrían tramitado DNI gratis de forma irregular, revela Contraloría

Un informe de la Contraloría General de la República reveló presuntas irregularidades en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, donde 70 trabajadores habrían gestionado la emisión de DNI sin el pago correspondiente. El caso ya fue reportado para iniciar procesos administrativos y posibles acciones legales.

Según el vocero de la Contraloría, Luis Castillo, la auditoría identificó que alrededor de 700 personas obtuvieron su documento de identidad de manera irregular, generando un perjuicio aproximado de 22 mil soles. Los hechos se registraron principalmente en sedes de Lurín, en Lima, y en la región Loreto.

El mecanismo utilizado consistía en manipular el sistema de registro. Aunque los ciudadanos sí contaban con comprobantes de pago, estos eran reportados como “perdidos”, lo que permitía que el trámite figure con costo cero. Esta vulneración manual del sistema facilitó la emisión gratuita de los DNI.

Los trabajadores implicados tenían funciones directas en el registro y entrega de documentos, lo que les permitió actuar como intermediarios en beneficio de terceros. No se descarta que los beneficiarios sean allegados o que exista algún tipo de retribución indebida, lo cual será determinado por las investigaciones.

La Contraloría informó que los implicados ya fueron comunicados al Reniec y a la Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios. En paralelo, se viene trabajando en la mejora del sistema informático y en la capacitación del personal para evitar que este tipo de irregularidades vuelva a repetirse.