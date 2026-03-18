Avenida Argentina: capturan a sicario que iban a perpetrar doble crimen

Un operativo de la Policía Nacional permitió la captura de presuntos sicarios que planeaban perpetrar un doble crimen en la avenida Argentina. La intervención se realizó en un inmueble de la zona, donde los agentes lograron reducir a los implicados antes de que concretaran el atentado.

El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, informó que los detenidos tenían como objetivo asesinar a dos personas a cambio de un pago de 4 mil soles. Según las investigaciones preliminares, el ataque estaba próximo a ejecutarse, lo que hizo urgente la acción policial.

Durante el operativo también se detuvo a otras tres personas vinculadas a la organización criminal “Los Malditos de Centenario”. Entre ellos figura un trabajador de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), lo que ha generado mayor preocupación por la infiltración de estas redes.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Las autoridades indicaron que las cámaras de seguridad serán claves para esclarecer los hechos y determinar el grado de responsabilidad de cada detenido. En tanto, los implicados serán puestos a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes conforme a ley.