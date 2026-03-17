Internos de penales exhiben y venden productos artesanales en bazar del centro de Lima.

En el centro de Lima se inauguró un bazar que exhibe y comercializa productos elaborados por internos de distintos establecimientos penitenciarios del país. La iniciativa forma parte del programa “Cárceles Productivas”, impulsado por el INPE.

En este espacio se pueden encontrar artículos de alta calidad como cerámicas, tejidos, productos de cuero, calzado, ropa y artesanías. Todos los productos son hechos a mano y destacan por ser únicos, reflejando la creatividad de los internos.

Kitsia Armenta, vocera del programa y exinterna, destacó que más de 29,000 personas privadas de libertad participan en esta iniciativa. Señaló que este tipo de espacios permite visibilizar el talento de los internos y generar conciencia en la ciudadanía.

Además, explicó que el programa busca brindar herramientas y habilidades laborales a los internos para facilitar su reinserción en la sociedad una vez que cumplan sus condenas, reduciendo así las posibilidades de reincidencia.

¿DÓNDE ESTÁ UBICADO EL BAZAR?

El bazar está ubicado en el jirón Ica 199, en el centro de Lima, y atiende de lunes a sábado. Los interesados también pueden adquirir los productos de manera virtual, apoyando así el trabajo y esfuerzo de los participantes del programa.