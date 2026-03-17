Comerciantes denuncian que municipalidad arrojó mercadería durante limpieza sin previo aviso

Comerciantes del mercado N.º 1 de Surquillo manifestaron su preocupación tras el ingreso de personal municipal al recinto, el cual permanece cerrado desde hace un año y ocho meses. Según indicaron, la intervención se realizó sin previo aviso, lo que generó tensión entre los trabajadores afectados.

De acuerdo con el reporte, fiscalizadores, serenos y camiones recolectores ingresaron al mercado con el objetivo de ejecutar labores de limpieza. No obstante, los comerciantes aseguran que durante estas acciones se habrían retirado y arrojado a la basura productos y objetos que aún tenían valor.

Margarita Castelo, presidenta de la Asociación de Comerciantes, denunció que el cierre del mercado se dio sin el debido proceso y con la promesa de una remodelación en un plazo de 180 días, el cual no se cumplió. Además, afirmó que personal habría forzado cerraduras y roto candados para ingresar a los puestos.

Los afectados señalaron que entre los bienes retirados se encuentran utensilios de cocina, insumos y herramientas de trabajo. Varios de ellos, que antes eran comerciantes formales, ahora se desempeñan como ambulantes o en empleos temporales tras perder su espacio de trabajo.

JORNADAS DE LIMPIEZA

Por su parte, la Municipalidad de Surquillo sostiene que se trata de jornadas de limpieza debido al tiempo que el mercado lleva cerrado. Sin embargo, los comerciantes exigen una respuesta clara y la ejecución de la medida cautelar que les permita recuperar sus puestos y retomar sus actividades.