Comandante General PNP Óscar Arriola: “Todos los policías estamos en evaluación”

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, señaló que dentro de la institución “todos están en evaluación” y que la situación es “muy volátil”, por lo que incluso algunos oficiales podrían dejar la institución. Sus declaraciones se dan en medio de recientes cambios en los mandos policiales.

Durante el último fin de semana, una resolución suprema firmada por el presidente José María Balcázar y el ministro del Interior Hugo Begazo anunció modificaciones inesperadas en la cúpula policial. El documento señala que los cambios responden a decisiones administrativas y que no representan un gasto adicional para el Estado.

Entre las medidas adoptadas, seis generales fueron reubicados. Uno de los casos más comentados es el del general Francisco Vargas Andonaire, quien en enero había sido presentado como jefe de la Región Policial Lima, considerada una de las zonas más críticas frente a la actual ola de criminalidad.

En su reemplazo fue designado el general Jorge Castillo Vargas, cuyo nombre estuvo vinculado al caso de presuntos ascensos irregulares durante el gobierno de Pedro Castillo. El oficial había sido pasado al retiro, pero posteriormente fue reincorporado. Mientras tanto, la reaparición pública de Arriola y sus breves declaraciones han generado dudas sobre su continuidad al frente de la institución.