Suboficial de la PNP es asesinado en Comas: familia exige justicia tras reunión con el general Óscar Arriola

Familiares del suboficial de segunda Jairo Bernardo Gamboa Tineo exigieron justicia luego de que el agente de la Policía Nacional del Perú fuera asesinado a balazos el pasado viernes 13 en el distrito de Comas. El crimen ocurrió cuando el efectivo se encontraba en su día de franco, compartiendo con familiares y amigos en una cancha de la zona de Pungazuca.

La madre del joven policía reveló que sostuvo una reunión con el comandante general de la policía, Óscar Arriola, quien se comprometió a continuar con las investigaciones hasta capturar a los responsables del crimen. Según indicó, el alto mando policial aseguró que el asesinato de su hijo “no quedará impune”.

Entre lágrimas, la mujer relató que escuchó disparos cerca de la cancha y al salir encontró a su hijo gravemente herido en el suelo. “Lo vi sentado, con la cabeza reventada. No entiendo por qué le hicieron esto a mi hijo”, expresó, al recordar el momento en que descubrió el ataque.

Un tío de la víctima, quien presenció parte del crimen, afirmó que el atacante llegó encapuchado y disparó varias veces contra el suboficial. Aunque no logró ver su rostro, aseguró que el agresor actuó con violencia extrema y huyó del lugar tras el ataque.

ACELERAR LAS INVESTIGACIONES

Los familiares del agente reiteraron su pedido de justicia y pidieron a las autoridades acelerar las investigaciones para identificar y capturar al responsable del asesinato. Asimismo, recordaron que el joven policía dejó una hija menor en la orfandad y lamentaron que el crimen ocurriera cuando se encontraba descansando con su familia.