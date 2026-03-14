SMP: capturan a banda criminal dedicada a préstamos “gota a gota”

Agentes de la Policía Nacional del Perú intervinieron un inmueble en el distrito de San Martín de Porres, donde operaba una presunta banda dedicada al sistema ilegal de préstamos conocido como “gota a gota”. Durante el operativo, ejecutado por el Grupo Especial contra el Crimen Organizado, los agentes irrumpieron en la vivienda que funcionaba como búnker de la organización.

Según las investigaciones, los delincuentes ofrecían préstamos rápidos a vecinos con aparentes facilidades de pago; sin embargo, posteriormente recurrían a amenazas y presiones para exigir el dinero. Incluso utilizaban videos de armas disparando para intimidar a sus víctimas y obligarlas a cumplir con los pagos diarios.

Durante la intervención fue detenido el ciudadano colombiano Andrés Grisales, señalado como presunto cabecilla de la organización criminal denominada “La Coalición Criminal”, vinculada a la banda conocida como “Los Deza 3”. Junto a él fueron capturados otros siete presuntos integrantes en el segundo piso del inmueble, donde la Policía encontró armas de fuego, tarjetas utilizadas para los préstamos, presunta droga, explosivos y una agenda con contactos de posibles víctimas.

EXTORSIÓN A EMPRESAS

La División de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) informó que los detenidos también estarían implicados en extorsiones a empresas de transporte y comercios, así como en el asesinato del suboficial de segunda Jairo Gamboa, ocurrido en el distrito de Comas. Los ocho intervenidos fueron puestos a disposición de las autoridades mientras se analizan sus teléfonos celulares para identificar a otros miembros de la red criminal.