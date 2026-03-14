Capturan a 10 presuntos integrantes de “Los Gallegos del Norte”

Un operativo de la Policía Nacional del Perú permitió la captura de alias “Kleiver”, señalado como presunto cabecilla de la banda criminal “Los Gallegos del Norte”, dedicada a la extorsión contra empresas de transporte público. La intervención se realizó durante la madrugada en un inmueble del distrito de Lince, donde agentes del grupo especial irrumpieron en la vivienda para detener al sospechoso, quien terminó identificándose ante las autoridades.

De manera simultánea, otros operativos se ejecutaron en el distrito de Santa Anita, donde fueron capturados nueve presuntos integrantes más de la organización. Según informó el coronel Juan Felipe Flores Ardiles, jefe de la División de Investigación de Delitos Transnacionales de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), la intervención se produjo en flagrancia tras la denuncia de una víctima que reconoció a los sujetos que venían extorsionando a conductores de las empresas de transporte Vargasant y Eureka.

Las investigaciones señalan que los detenidos exigían pagos a transportistas a cambio de no atentar contra sus unidades o conductores. Además, se les vincula con varios ataques armados contra buses y con el asesinato del conductor Humberto Antonio Yépez Álvarez, ocurrido en agosto del año pasado durante un atentado contra una empresa de transporte.

ALIAS “KLEIVER”

De acuerdo con la Policía, alias “Kleiver” sería quien recibía el dinero producto de las extorsiones mediante depósitos realizados por otros miembros de la organización. Sin embargo, durante su intervención negó ser el cabecilla de la banda y aseguró que lo están acusando injustamente. Las autoridades también detectaron que la organización obligaba a uno de los conductores extorsionados a cobrar los cupos bajo amenazas de muerte, principalmente en los distritos de El Agustino y Santa Anita.