Ola de violencia contra transportistas: 10 conductores asesinados en lo que va del año

La violencia contra el transporte público continúa cobrando víctimas. Tras confirmarse la muerte de José Cumpa, conductor que fue quemado vivo dentro de su unidad en la zona de Puente Nuevo, ya suman diez los choferes asesinados en lo que va del año, en medio de una creciente ola de extorsiones y ataques contra este sector.

Este tipo de hechos revive un escenario similar al que vivió El Salvador hace poco más de una década, cuando el país centroamericano —hoy gobernado por Nayib Bukele— enfrentaba altos niveles de sicariato, cobro de cupos y la presencia de bandas criminales organizadas. En ese contexto, las extorsiones también derivaron en la quema de unidades de transporte público.

ESPECIALISTA OPINA

El consultor en seguridad ciudadana de El Salvador, Luis Contreras Reyes, recordó que entre 2013 y 2014 se registraron ataques similares en su país. Según explicó, en aquella época se incendiaban autobuses incluso con pasajeros dentro, situación que —advirtió— empieza a replicarse en el Perú.

Para Contreras, uno de los principales problemas de la inseguridad en el Perú es la falta de voluntad política para enfrentar la criminalidad. Según indicó, la constante inestabilidad en la conducción del país dificulta la implementación de estrategias sostenidas para combatir a las organizaciones delictivas.

Asimismo, Contreras expresó su sorpresa por el nivel de impunidad con el que operan las organizaciones criminales en el Perú. Según afirmó, las cámaras registran asesinatos y extorsiones, pero en muchos casos los responsables no son capturados con rapidez.