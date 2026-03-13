Pasajera muere tras ataque a balazos contra combi de la ruta Lima–Callao

La violencia contra el transporte público volvió a cobrar una víctima. Una pasajera perdió la vida luego de que una combi de la línea 105, que cubre la ruta entre Lima y Callao, fuera atacada a balazos por sicarios que se desplazaban en motocicleta.

La víctima fue identificada como Maritza Talaverano, de 45 años, quien se dirigía a su vivienda cuando la unidad de transporte fue interceptada y atacada en plena vía pública durante la noche. Uno de los disparos impactó en el parabrisas del vehículo y alcanzó a la mujer, causándole la muerte.

La noticia ha dejado devastada a la familia de la víctima. Su padre relató que Maritza había salido alrededor de las siete de la noche rumbo a la zona de Minka, en el Callao, sin imaginar que sería víctima de un atentado.

Los familiares también denunciaron que se enteraron de lo ocurrido a través de los medios de comunicación y no por un aviso oficial de las autoridades. La familia también atraviesa momentos difíciles al no contar con apoyo económico para los gastos funerarios. Según indicaron, hasta el momento la empresa de transporte no se ha comunicado con ellos.

TEMOR ENTRE LOS USUARIOS

Mientras tanto, el ataque ha generado temor entre los usuarios del transporte público que diariamente utilizan esta ruta. Algunos pasajeros señalaron que el miedo de quedar atrapados en medio de una balacera es cada vez mayor.