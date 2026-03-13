Informe de Contraloría alerta sobre deficiencias en hospital Carrión

La deficiencia del sistema de salud en nuestro país cobra una nueva víctima y pone en riesgo a cientos de pacientes que diariamente se atienden en uno de los hospitales más emblemáticos de la capital.

El Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión ha sido identificado con graves deficiencias en su funcionamiento. Esta situación fue corroborada por un informe de la Contraloría General de la República, al que tuvo acceso la unidad de investigación de Panamericana Televisión.

El documento revela el nivel del servicio que se brinda en la unidad de nutrición y dietética del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, evidenciando serias falencias en la atención.

HOSPITAL EN MAL ESTADO

Las lamentables condiciones en las que se encuentran las instalaciones del Hospital Daniel Alcides Carrión han llevado a compararlo con establecimientos que suelen ser clausurados por presentar graves problemas de salubridad.

El centro de salud más representativo del Callao se encuentra en alerta roja, no solo por el fácil acceso a áreas que deberían estar restringidas, sino también por el estado de salubridad de algunos ambientes que, en teoría, deberían garantizar el cuidado de la salud de miles de pacientes.

ÁREA DE RECEPCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS

Una de las áreas más importantes del hospital, donde se almacenan y preparan los alimentos para cientos de pacientes, presenta goteras y víveres que se conservan sin las condiciones adecuadas de refrigeración.

A eso se suma el descuido de estos ambientes que parece que no han tenido alguna reestructuración por años, como puertas en mal estado, establecimientos sucios, artefactos en desuso y, lo más preocupante, servicios higiénicos en lamentables situaciones.

HOSPITAL NO SE MANIFIESTA

Tras la emisión de este informe, no se ha recibido ningún pronunciamiento por parte del Centro de Salud. Mientras tanto, la Contraloría espera que se corrijan estas deficiencias que ponen en riesgo a miles de pacientes.