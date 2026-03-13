La Victoria: familia denuncia falta de justicia a un año de atropello

Un lamentable hecho que continúa exigiendo justicia desde hace un año. Los familiares del joven Gean Piere Florentini denuncian que fue atropellado y abandonado a su suerte en una vía de la Panamericana.

El vehículo que lo atropelló lo lanzó varios metros, para luego darse a la fuga sin brindarle ningún tipo de auxilio. El hecho quedó registrado en grabaciones realizadas por ciudadanos de la zona.

Tras un año de ocurrido el accidente, existe la posibilidad de que la denuncia sea archivada, lo que ha generado indignación en la familia del joven, quienes exigen justicia para que el responsable pague por la muerte de Gean Piere.

FAMILIARES PIDEN JUSTICIA

Tras conocerse esta situación, la madre de Gean Piere, quien dejó en la orfandad a dos menores, pidió justicia por la muerte de su hijo y exigió que el responsable asuma las consecuencias, pese a que la fiscalía evalúa archivar el caso. “La fiscal quiere archivar el caso, ¿cuál es el motivo si es que hay pruebas? Hay un montón de cosas que indican que ese carro ha sido”, indicó.

Además, indicó que el vehículo involucrado estaría registrado a nombre del exfutbolista José Llontop y de Nancy Godeau, padres de la persona señalada como responsable del atropello que acabó con la vida de Gean Piere. “Hasta ahorita no se han manifestado, no han conversado con nosotros y ni siquiera nos han dado el pésame”, agregó.

PIDEN QUE SE REABRA EL CASO

Asimismo, el abogado de la familia Florentini manifestó que no pueden permitir que se archive el caso, ya que se trata de un delito grave como el homicidio culposo. “Nosotros como defensa estamos de acuerdo en que se investigue el caso, pero no podemos permitir que el delito más grave, en este caso homicidio culposo, quede impune”, indicó.

Por otro lado, los familiares han decidido continuar insistiendo con el caso para que las autoridades competentes actúen con mayor seriedad y se logre condenar al responsable del fallecimiento del joven. “Por eso mismo hemos interpuesto un recurso de elevación de actuación para que el fiscal superior ordene a la fiscal provincial que se prosiga la investigación para dar con los responsables”, finalizó.