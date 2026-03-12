¿Quiénes son “Los Mexicanos”? La banda vinculada a ataques y extorsiones a transportistas

Una organización criminal que se hace llamar “Los Mexicanos” viene enviando mensajes extorsivos y amenazas a empresas de transporte en Lima. En los videos y comunicaciones difundidos a sus víctimas, los delincuentes advierten a conductores y trabajadores que deben ponerse en contacto con ellos para evitar ataques.

GRABAN ATENTADOS

Según las investigaciones, este grupo delictivo no solo envía mensajes intimidatorios, sino que también graba los atentados que comete, material que luego utiliza para amedrentar a otras posibles víctimas y reforzar sus exigencias de pago de cupos.

El exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, el comandante (r) Francisco Rivadeneyra, señaló que inicialmente esta banda operaba principalmente en Barrios Altos y el Mercado Central, zonas donde se concentran numerosos comercios y almacenes.

Los mensajes extorsivos —que suelen incluir la imagen de una bandera de México— comenzaron a circular en esos sectores, pero posteriormente se han extendido a otros distritos de la capital. En diciembre de 2025, durante un megaoperativo policial, las autoridades lograron detener a 14 presuntos integrantes vinculados a esta organización. De acuerdo con la Fiscalía, ocho de ellos cumplen actualmente prisión preventiva.

El fiscal provincial Álvaro Rodas Farro indicó que uno de los primeros indicios de esta investigación se remonta a octubre del año pasado, cuando un bus de la empresa Los Milagros del Señor de Pachacamilla fue incendiado, hecho que permitió identificar posibles vínculos con la organización criminal.

Las autoridades también señalaron que algunas órdenes delictivas habrían sido coordinadas desde el penal de Aucallama, a través de un sujeto conocido como “Mexicano”. Asimismo, se investiga si el grupo mantiene operaciones en Villa María del Triunfo y Lima Sur, zonas donde también se han registrado actos de extorsión contra empresas de transporte informal.