Adulta mayor dueña de vehículo incendiado en VES: “Yo sobrevivo con ese bus”

Un bus de la empresa de transporte Real Star fue incendiado alrededor de la 1:00 de la madrugada de este jueves en el distrito de Villa El Salvador. Las cámaras de seguridad municipales permitieron reconstruir la ruta de los presuntos responsables antes y después del ataque.

De acuerdo con las imágenes registradas por el sistema de videovigilancia, dos motocicletas participaron en el atentado. En una de ellas se movilizaban dos sujetos, mientras que en la otra el conductor llevaba una mochila de repartidor.

Las grabaciones muestran que los sospechosos se desplazaron por la avenida Mariano Pastor Sevilla, luego de pasar el cruce con la avenida María Reiche, lugar donde habrían lanzado un objeto que sería una bomba molotov contra el vehículo.

HABLA PROPIETARIA DEL BUS

La propietaria del bus, Eduilia Gómez, una adulta mayor de 70 años, señaló que la unidad era su única fuente de ingresos. Según relató, trabajaba como cobradora junto a un conductor en la ruta Villa El Salvador – Puente Piedra. “Yo trabajo y sobrevivo solo con ese bus. Hace un mes mi esposo falleció y estaba postrado en cama. Yo lo mantenía trabajando y ahora me lo han quemado”, expresó afectada.

El hecho se produjo solo un día después de otro ataque similar ocurrido el miércoles en la misma avenida Mariano Pastor Sevilla. En ese caso, un bus de la empresa Sol de Oro fue rociado con combustible e incendiado.