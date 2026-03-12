Extorsionadores armados se graban siguiendo a buses de transporte público

El delegado de transportistas de Lima Sur y Lima Norte, Julio Bretoneche, informó que distintos gremios del sector vienen sosteniendo reuniones para evaluar la convocatoria a un paro indefinido, en respuesta a los recientes atentados y casos de extorsión que afectan a conductores de transporte público en la capital.

Bretoneche señaló que el último miércoles fueron citados por el Ministerio del Interior para sostener una reunión sobre la situación de inseguridad. Sin embargo, indicó que el titular de la cartera no se presentó al encuentro, por lo que los representantes del gremio decidieron retirarse de la sala.

La reunión se realizó luego de que presuntos delincuentes enviaran videos intimidatorios a un grupo de transportistas, en los que se observa a dos sujetos a bordo de una motocicleta, portando un arma de fuego, mientras siguen a un bus de transporte público.

De acuerdo con la denuncia, los criminales estarían exigiendo S/ 20 mil como pago de inscripción, además de un pago diario de S/ 20 por cada unidad para permitirles operar sin sufrir ataques.

SIGUEN REPORTES DE SEGUIMIENTO

El representante de los transportistas también señaló que varios conductores han reportado que continúan siendo seguidos por presuntos extorsionadores, y aseguró que hasta el momento no habrían recibido apoyo policial suficiente para enfrentar estas amenazas.