Colectiveros de la Plaza Dos de Mayo denuncian extorsiones de alias ‘Tito de Cercado’

Colectiveros que operan en la Plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima, y que cubren la ruta hacia el Callao denunciaron ser víctimas de extorsión por parte de un sujeto conocido con el alias de ‘El Tito de Cercado’, quien actualmente se encuentra recluido en el penal de Aucallama.

De acuerdo con información policial, este individuo sería uno de los hijos de Miguel Ángel Marín Morón, conocido como ‘Negro Marín’, quien es investigado por presunta organización criminal y fue recientemente liberado por orden del Poder Judicial, pocos días después de haber sido extraditado al Perú desde España.

MENSAJES EXTORSIVOS

Según indicaron los transportistas, un hecho que llamó la atención fue que, tres horas después de la liberación de alias ‘Negro Marín’, recibieron un mensaje extorsivo firmado por alias ‘Tito de Cercado’.

En el mensaje, el presunto extorsionador señala que retomarán el control de rutas que comprenden la avenida Colonial, la Plaza Dos de Mayo y el Parque Universitario. Asimismo, advierte que, en caso de que los conductores se nieguen a pagar los cupos exigidos, podrían ser víctimas de ataques.