Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido desde mañana

Los gremios de transporte de carga pesada anunciaron un paro nacional indefinido que iniciará este jueves 12 de marzo, luego de no llegar a un acuerdo con el Gobierno tras una reunión sostenida en la Presidencia del Consejo de Ministros. Según los representantes del sector, la medida responde a la falta de soluciones frente a la crisis que afecta al transporte debido al incremento del precio de los combustibles.

El vocero del gremio de transportistas y conductores de carga pesada, Marlon Milla, indicó que durante el encuentro no se logró avanzar en la aplicación de medidas que permitan aliviar la situación del sector. El dirigente sostuvo que las autoridades señalaron que no cuentan con el presupuesto ni el tiempo necesario para implementar algunas de las propuestas planteadas.

De acuerdo con los gremios, alrededor de 450 mil vehículos de carga pesada paralizarán sus actividades en todo el país. Entre sus principales demandas se encuentra la suspensión de la base impositiva del impuesto al combustible, que representa cerca del 40 % del costo, así como la aplicación de la Ley 31886 y la activación de un fondo de compensación para enfrentar el alza del combustible.

¿TAXISTAS SE SUMARÁN A PARO?

Se espera que los transportistas se concentren en distintos puntos de Lima y Callao, además de otras ciudades como Paita, Tumbes y Arequipa. Los organizadores señalaron que también esperan que taxistas se sumen a la protesta, por lo que recomendaron a la ciudadanía tomar precauciones ante posibles interrupciones en el transporte.