GLP tardaría hasta 48 horas más en normalizarse, según Asociación de Grifos

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó que el abastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) en los grifos del país se normalizará desde este sábado, tras los problemas de desabastecimiento registrados en los últimos días.

TOMARÍA MÁS TIEMPO

Sin embargo, la reposición del Gas Licuado de Petróleo (GLP) podría tardar un poco más. Según el director de la Asociación de Grifos del Perú, Carlos Puente, la normalización de este combustible tomaría entre 24 y 48 horas adicionales.

Puente explicó que el abastecimiento depende de la reanudación del envío de líquidos de gas desde Camisea hacia la planta de Pluspetrol en Pisco, donde estos deben ser procesados antes de su distribución.

“A la planta de Pisco llegan los líquidos derivados del gas de Camisea y tienen que ser separados en lo que va a ser diésel y en lo que va a ser butano y propano. Luego se mezclan en los porcentajes adecuados para producir el GLP doméstico y vehicular”, detalló.

Ante la emergencia por la escasez de combustible, el Ministerio de Energía y Minas dispuso la exoneración temporal del límite horario para el despacho de GLP, lo que permitirá que los camiones cisterna descarguen combustible en cualquier momento en los puntos de venta ubicados en zonas urbanas.