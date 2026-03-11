Precio del GLP se dispara en Lima y llega hasta los S/17.99 en algunos grifos

El precio del Gas Licuado de Petróleo registró un fuerte incremento en diversos grifos de Lima, donde el costo del galón llegó a triplicarse en apenas una semana. Según reportes de conductores, el combustible pasó de costar alrededor de cinco soles a alcanzar precios de hasta S/17.99, generando preocupación entre quienes dependen del GLP para trabajar.

Transportistas y taxistas indicaron que el aumento ha impactado directamente en su economía diaria. Algunos señalaron que antes podían llenar el tanque con entre 80 y 90 soles, pero ahora deben gastar más de 120 soles por una cantidad similar de combustible. Ante esta situación, varios conductores admiten que no tienen otra opción que pagar el nuevo precio para poder continuar con sus labores.

La escasez del producto también ha provocado extensas filas en los grifos que aún cuentan con abastecimiento. En un establecimiento ubicado en la intersección de las avenidas Avenida La Marina y Avenida Escardó, el precio del GLP alcanzó los S/15.99 y las colas superaban las cinco cuadras. Algunos conductores afirmaron haber esperado más de una hora para poder recargar combustible.

PREMIER SE PRONUNCIA

Consultada sobre esta situación, la premier Denisse Miralles sostuvo que existe suficiente combustible en el país y atribuyó el incremento a una supuesta especulación en el mercado. La funcionaria indicó que desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional se reforzarán las acciones de fiscalización en los grifos durante los próximos días para evitar abusos en los precios.