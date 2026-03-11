Malestar entre usuarios por alza de pasajes en transporte público

Tras los comunicados emitidos por diversas empresas de transporte público sobre el alza de pasajes, medida que se atribuye a la crisis energética que afecta principalmente el abastecimiento de combustible.

Estas empresas han decidido incrementar el precio del pasaje en todas sus unidades y rutas entre 0.50 céntimos y 1.00 sol, con la finalidad de poder sostener económicamente sus operaciones y a sus trabajadores.

Esta medida ha generado malestar entre los usuarios que utilizan constantemente este servicio, quienes consideran abusivo el incremento, ya que afecta directamente su economía diaria.

USUARIOS MOLESTOS CON DECISIÓN

A raíz de esta decisión, muchos usuarios han tenido que tomar sus precauciones, pero a la vez han expresado su malestar ante esta medida. “Ha subido el pasaje, me falta, ha subido dos soles y un sol, desde Puente Piedra hasta acá (Puente Nuevo), me ha costado cinco soles, antes pagaba cuatro soles”, indicó un usuario de transporte.

Por otro lado, esta situación afecta gravemente la economía de los usuarios, quienes ahora deben pagar más para trasladarse hacia sus destinos o centros de trabajo.