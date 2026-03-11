Reniec: largas colas de usuarios para recoger DNI en la sede de San Borja

Decenas de ciudadanos forman largas colas en la sede del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ubicada en San Borja para recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Un equipo de 24 Horas llegó hasta el lugar y constató que la fila de usuarios se extiende aproximadamente tres cuadras y media. Algunos ciudadanos señalaron que llevan más de dos horas esperando para ser atendidos.

AFECTADOS POR CAÍDA DEL SISTEMA

Varios de los presentes indicaron que acudieron nuevamente a la sede debido a que la semana pasada no pudieron recoger su DNI por la caída del sistema que afectó la atención en la entidad.

Mientras esperaban su turno, algunos ciudadanos buscaron distintas formas de sobrellevar la espera. Incluso, uno de los usuarios fue visto leyendo un libro en plena fila, mientras que otras personas llevaron sombrillas para protegerse del intenso sol.