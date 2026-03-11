Sicarios asesinan a expareja de Angye Zapata en el Callao: lo atacaron con 14 disparos

La violencia criminal vuelve a sacudir al Callao. Jean Paul Guerrero Rebaza, expareja y padre de la hija de la bailarina Angye Zapata, fue asesinado a balazos por presuntos sicarios en la avenida Colonial, en el distrito chalaco de Bellavista.

Según las primeras informaciones, la víctima se encontraba hablando por teléfono en los exteriores del condominio Alto Bellavista cuando fue interceptada por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego contra él.

Ataque dejó varios casquillos de bala en la zona

Tras el ataque, Guerrero Rebaza fue encontrado por personal de serenazgo, quienes lo trasladaron de inmediato al hospital Alberto Leonardo Barton. Sin embargo, los médicos no lograron salvarle la vida.

En el lugar del crimen, los agentes policiales hallaron catorce casquillos de bala, los cuales serán parte de las diligencias para esclarecer el caso.

Antecedentes policiales

Jean Paul Guerrero Rebaza se hizo conocido públicamente tras mantener una relación con la bailarina Angye Zapata. No obstante, su nombre también había sido mencionado anteriormente en reportes policiales.

Según un parte policial, Guerrero Rebaza fue vinculado a enfrentamientos entre familias ocurridos en 2015 y 2017. En uno de estos hechos, se indica que disparó contra José Quispe Herrero, quien resultó herido con dos impactos de bala en el abdomen.

Asimismo, Guerrero Rebaza fue intervenido en otras oportunidades. En 2017 se le encontró un celular robado y en 2022 fue intervenido por conducir en estado de ebriedad. De acuerdo con la información disponible, en los últimos años no registraba denuncias en el sistema judicial ni fiscal.