Crisis energética eleva precios de la canasta familiar en mercados y supermercados de Lima

El incremento en los precios de alimentos y productos básicos comienza a sentirse con fuerza en distintos distritos de Lima. Consumidores reportan que el costo de la canasta familiar se ha elevado entre 30% y 40% en mercados y supermercados de la capital.

En zonas de Comas, familias aseguran que el gasto para adquirir productos básicos ha aumentado considerablemente en las últimas semanas. “Antes gastaba 80 soles y ahora gasto 120 soles comprando lo esencial, lo básico: papa, carne y pollo”, contó un ciudadano.

Los usuarios también señalan que varios productos han incrementado su precio en uno o dos soles, incluyendo artículos de consumo diario como alimentos y productos de higiene. Una situación similar se vive en los mercados de Los Olivos, donde comerciantes y compradores indican que algunos productos han subido incluso más del 50%.

“Los productos están caros. La arvejita está 14 soles el kilo, el pollo 12 soles, la papa huayro y la papa amarilla están a cinco soles”, relató una compradora, quien añadió que antes acudía al mercado con 20 soles, pero ahora necesita al menos entre 30 y 40 soles para comprar lo básico.

EN JESÚS MARÍA

El mismo panorama se repite en Jesús María, donde los consumidores aseguran que los precios de la canasta familiar han subido cerca de 30%. Otros compradores también señalaron que los gastos mensuales han aumentado considerablemente. Algunos indican que lo que antes alcanzaba para medio mes ahora se agota en menos tiempo, obligándolos a reducir la cantidad de productos que llevan a casa.