SMP: asesinan a agente de seguridad y roban S/90 000

Un agente de seguridad fue asesinado a balazos durante un asalto ocurrido en el distrito de San Martín de Porres. La víctima fue identificada como Pedro Luis Mamani Ricalde, de 56 años, quien custodiaba un maletín con S/90 000 que había sido retirado minutos antes de una entidad bancaria por trabajadores de la empresa de transportes Lipetsa.

El ataque se produjo frente a la manzana F de la urbanización Manuel Aquino, cuando Mamani viajaba en la parte trasera de un vehículo rojo junto a otras personas. De acuerdo con las primeras investigaciones, un automóvil blanco les cerró el paso y de él descendieron dos delincuentes armados que abrieron fuego contra el agente para apoderarse del dinero.

Cámaras de seguridad registraron el momento del atraco. Tras disparar contra la víctima, los criminales forcejearon para arrebatar el maletín con el efectivo y luego corrieron hacia el vehículo en el que habían llegado para escapar. Durante la huida, otro agente de seguridad intentó perseguirlos y efectuó disparos, pero no logró evitar que se llevaran el botín.

ANALIZAN CÁMARAS

Según información preliminar, el auto era conducido por una mujer y contaba con la protección de dos custodios. Sin embargo, Mamani fue el único que recibió los impactos de bala. Las autoridades revisan las cámaras de vigilancia para identificar a los responsables. La empresa Lipetsa fue blanco de hechos violentos en 2025, cuando uno de sus trabajadores fue asesinado por extorsionadores.