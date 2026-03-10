Viajan en bicicletas y scooters ante crisis de gas y alza de combustibles

Ante la crisis de combustibles y el incremento del precio del gas, cada vez más ciudadanos optan por bicicletas, scooters y otros vehículos eléctricos para trasladarse en la ciudad. La situación surge en medio del desabastecimiento que afecta a conductores del transporte urbano, quienes incluso evalúan subir los pasajes para cubrir sus costos.

Transportistas señalaron que el precio del gas ha aumentado considerablemente en los últimos días, pasando de S/ 6 hasta S/ 15, lo que complica su jornada laboral. Algunos indicaron que un incremento de S/ 0.50 o S/ 1 en las tarifas sería lo mínimo para evitar pérdidas, aunque muchos pasajeros no están dispuestos a pagar más.

ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD MÁS ECONÓMICAS

Frente a este panorama, ciudadanos comenzaron a buscar alternativas de movilidad más económicas, como bicicletas o scooters eléctricos, que permiten trasladarse sin depender de combustibles. Este tipo de transporte ya había ganado popularidad durante la pandemia y ahora vuelve a posicionarse como una opción práctica.

En tiendas especializadas se ofrecen bicicletas desde S/ 600, mientras que los scooters eléctricos pueden recorrer hasta 60 kilómetros de autonomía y consumir alrededor de S/ 20 mensuales en electricidad, lo que los convierte en una alternativa accesible para movilizarse o incluso trabajar en medio de la actual crisis de combustibles.