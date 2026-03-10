¡Evalúan ya no dar 'yapa'! Panes y emolientes podrían subir hasta S/3

En medio de la crisis energética que atraviesa el país, el incremento del precio de los combustibles y del balón de gas podría empezar a reflejarse también en los tradicionales puestos de emolientes y desayunos al paso.

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Emolienteros y Afines del Perú, Edgardo Sáenz, advirtió que el gremio viene evaluando eliminar las “yapas” y aumentar el precio de sus productos, debido al encarecimiento de los insumos y del gas que utilizan para preparar sus bebidas.

AJUSTES EN LOS PRECIOS

Según explicó, el precio de los emolientes podría subir alrededor de un sol en los próximos días. Actualmente, un vaso de esta bebida tradicional se vende entre S/ 1.50 y S/ 2.00, dependiendo de la zona.

Asimismo, los panes y sándwiches que suelen acompañar estos desayunos podrían incrementarse hasta los S/ 3.00, como consecuencia del alza en los costos de producción.

“El problema es que los insumos vienen desde provincia. Con el alza del combustible los precios han subido. El transporte está caro y las hierbas que usamos para el emoliente llegan desde diferentes regiones”, indicaron representantes del sector.