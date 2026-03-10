Balón de gas a S/ 50 genera largas colas en Chorrillos en medio de crisis energética

Una extensa fila de personas se formó en la cuadra 6 de la avenida Los Faisanes, en el distrito de Chorrillos, luego de que una distribuidora comenzara a vender el balón de gas doméstico de 10 kilos a S/ 50, en medio del alza de precios registrada en varios puntos de la capital.

Según se informó en el lugar, vecinos no solo de Chorrillos, sino también de otros distritos, acudieron desde tempranas horas tras enterarse de la oferta. En otros establecimientos, el mismo producto se estaría comercializando entre S/ 100 y S/ 110, lo que ha generado preocupación entre las familias.

UNO O DOS BALONES POR PERSONA

Desde la empresa distribuidora indicaron que la venta está dirigida únicamente al consumidor final y que solo se permite la compra de uno o dos balones por persona, con el fin de evitar el acaparamiento o la reventa del producto.

Asimismo, advirtieron que algunos revendedores estarían adquiriendo balones para comercializarlos posteriormente a precios más altos, incluso entre S/ 70 y S/ 80. Pese a ello, la empresa aseguró que mantendrá el precio de S/ 50 e invitó a los ciudadanos a acercarse al local ubicado en avenida Los Faisanes 608, donde continuarán atendiendo durante el día.