Oleajes anómalos obligan al cierre de 86 puertos en el litoral peruano

Un total de 86 de los 122 puertos del litoral peruano permanecen cerrados debido a la presencia de oleajes anómalos que afectan diversas zonas del país. Así lo informó el jefe del Departamento de Oceanografía de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, el capitán de fragata Marco Bartens Olortegui, quien explicó que estas condiciones representan un riesgo para las actividades marítimas.

El especialista precisó que la medida impacta principalmente a los puertos del centro y sur del litoral, aunque también se han dispuesto cierres en algunos terminales del norte. Actualmente se registran oleajes de moderada intensidad en el norte y centro del país, mientras que en el sur las olas alcanzan una intensidad fuerte, lo que ha obligado a restringir operaciones portuarias.

Ante este escenario, las autoridades exhortaron a pescadores, comerciantes y operadores marítimos a mantenerse atentos a las disposiciones emitidas por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), entidad encargada de evaluar las condiciones del mar y determinar el cierre o reapertura de los puertos a través de las capitanías en todo el litoral.

EXTREMAR PRECAUCIONES

Asimismo, se recomendó a la población extremar precauciones si acude a las playas y respetar la señalización de seguridad instalada por las municipalidades. Según las proyecciones de la Marina de Guerra, estas condiciones de oleaje se mantendrían aproximadamente hasta el miércoles, mientras se continúa con el monitoreo permanente del anticiclón del Pacífico Sur, fenómeno que influye en la generación de estos oleajes.