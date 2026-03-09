Buses de transporte público incrementan precio de pasaje por escasez de gas y precio de gasolina

La crisis energética en Perú continúa agravándose y empieza a golpear con fuerza el bolsillo de millones de ciudadanos, especialmente en Lima, donde el precio de diversos productos de la canasta básica familiar, así como el balón de gas, ha comenzado a elevarse de manera considerable en medio de la emergencia por el gas natural.

En distintos mercados de la capital, verduras, carnes, frutas y otros alimentos básicos registran un incremento en sus precios. Comerciantes señalan que el alza se debe principalmente al encarecimiento del transporte de mercancías, lo que ha obligado a los vendedores a trasladar ese aumento al consumidor final. Esta situación impacta directamente en la economía de los hogares limeños, que ahora deben pagar más por productos esenciales.

La situación también se refleja en el precio del balón de gas doméstico, que en algunos distritos de Lima ha alcanzado hasta los 110 soles, cuando normalmente su valor bordea los 50 soles. Las empresas envasadoras señalan que la alta demanda y el desabastecimiento del producto han generado una fuerte presión en el mercado, provocando el incremento de precios.

La crisis energética también está afectando al sector transporte, ya que el incremento en el costo de los combustibles ha comenzado a reflejarse en los pasajes. Diversas empresas de transporte público han elevado sus tarifas ante el aumento del precio de la gasolina y la escasez de gas natural vehicular (GNV).

Esta situación no solo afecta al transporte formal. Colectivos y servicios informales de taxi que operan en distintos distritos de la capital también han incrementado sus tarifas para compensar el alza del combustible, lo que genera mayor presión económica en los usuarios que dependen diariamente de estos servicios para movilizarse.

IMPACTO DE LA CRISIS ENERGÉTICA EN EL COSTO DE VIDA EN LIMA

El aumento del precio del gas, combustibles y transporte está generando un efecto en cadena en la economía, elevando el costo de alimentos, servicios y movilidad en la capital. Especialistas advierten que, si no se normaliza el abastecimiento de gas natural y combustibles hasta el 14 de marzo, la situación podría elevar aún más el costo de vida en Lima en las próximas semanas.