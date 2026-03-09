Gobierno firmó adenda para remodelación de Torre Trecca

Entre edificios y viviendas del distrito de Jesús María se levanta desde hace más de cinco décadas un enorme esqueleto de concreto. Se trata de la Torre Trecca, una construcción inconclusa de 23 pisos que se ha convertido en símbolo de promesas incumplidas de distintos gobiernos. El proyecto fue iniciado en 1969 con el objetivo de albergar servicios para trabajadores del sector salud vinculados al hospital Hospital Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud.

La obra comenzó durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, pero quedó paralizada años después, especialmente durante la administración de Alan García, cuando la crisis económica e hiperinflación frenaron múltiples proyectos de infraestructura en el país. Desde entonces, el edificio permaneció abandonado, convertido en un recordatorio de un proyecto que nunca se concretó.

Ahora, el Ejecutivo anunció que se firmó una adenda para remodelar e implementar la estructura. Según informó la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, el plan contempla habilitar 110 consultorios distribuidos en sus 23 pisos, además de incorporar 300 equipos clínicos de última generación. El objetivo es ampliar la capacidad de atención del sistema de salud y responder a una demanda acumulada durante décadas.

BENEFICIARÁ A PACIENTES

El ministro de Trabajo, Óscar Fernández Cáceres, indicó que cerca de 5 millones 700 mil pacientes se verían beneficiados con la puesta en funcionamiento del edificio. Sin embargo, entre los pacientes de EsSalud hay opiniones divididas: mientras algunos consideran que el proyecto ayudará a mejorar la atención médica, otros expresan escepticismo debido a las promesas incumplidas en el pasado. Según el cronograma oficial, las obras iniciarían a más tardar en mayo y durarían 26 meses.