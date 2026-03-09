Escasez de GLP genera largas colas y racionamiento en grifos de San Martín de Porres

La escasez de GLP continúa generando problemas en distintos puntos de Lima. En el distrito de San Martín de Porres, conductores formaron largas filas en un grifo donde aún se vende el combustible a S/11.99, mientras en otros establecimientos el precio incluso supera los S/16.

Usuarios indicaron que el GLP solía costar entre 5 y 7 soles, por lo que el incremento actual representa casi el doble del precio habitual. Ante la gran demanda, el establecimiento ha optado por racionar el combustible y solo permite recargas de hasta S/50 por vehículo.

LARGAS ESPERAS

Conductores señalaron que deben esperar entre 40 minutos y una hora para poder abastecerse. Algunos comentaron que han recorrido varios grifos sin éxito, ya que en muchos puntos el combustible se ha agotado o también se encuentra restringido.

La situación también afecta directamente a los transportistas, especialmente taxistas, quienes señalan que con S/50 de GLP solo pueden trabajar entre cuatro y cinco horas. Debido a ello, varios advierten que se verán obligados a subir las tarifas del servicio para cubrir el aumento en el costo del combustible.