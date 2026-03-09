Piura: delincuentes asaltan a empresaria y se llevan S/ 20 mil

Momentos de terror vivió una empresaria tras ser víctima de un violento asalto en la región de Piura. El hecho ocurrió en el distrito de Veintiséis de Octubre, específicamente en el sector 7 del asentamiento humano Nueva Esperanza.

Según las imágenes registradas por cámaras de seguridad, cuatro delincuentes armados interceptaron a la víctima cuando acababa de llegar a su vivienda y estacionaba su vehículo en la cochera, alrededor de las 7:00 de la noche.

En las grabaciones se observa cómo los sujetos llegan a bordo de motocicletas y descienden rápidamente. Con armas de fuego en mano se acercan al vehículo sin importarles la presencia de varios niños que, al percatarse del asalto, corren aterrados para ponerse a salvo.

SE LLEVARON 20 MIL SOLES

La víctima, quien se dedica a la venta mayorista de pollo, fue amenazada por los delincuentes, quienes actuaron con rapidez y se apoderaron del dinero recaudado durante la jornada de trabajo. De acuerdo con las primeras informaciones, los hampones lograron llevarse aproximadamente 20 mil soles antes de huir con rumbo desconocido.