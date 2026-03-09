Padres protestan frente al Minedu y piden retorno a clases presenciales

Un grupo de padres de familia se congregó este lunes 9 de marzo en los exteriores del Ministerio de Educación para exigir el retorno a las clases presenciales, luego de manifestar su rechazo a la implementación temporal de clases virtuales debido a la actual crisis energética.

La protesta fue encabezada por representantes del colectivo Volvamos a Clases Perú, quienes cuestionaron las medidas adoptadas por el Gobierno al considerar que afectan directamente la calidad educativa de los estudiantes.

ARGUMENTOS

“¿Qué es más esencial que las clases? No saben la importancia de la escuela. En las clases virtuales los chicos no aprenden; según cifras, un niño puede aprender hasta un 40 % menos. Esperemos que el Gobierno dé un paso atrás”, manifestó una representante del grupo durante la movilización.

Los padres sostienen que la educación virtual no reemplaza la experiencia de la enseñanza presencial. Asimismo, advirtieron que la medida podría generar impactos negativos en el aprendizaje y en la organización familiar.