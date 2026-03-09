Crisis por desabastecimiento de GLP genera largas colas en grifos de Lima Sur

Decenas de conductores formaron extensas filas en un grifo ubicado en el distrito de Villa El Salvador, a la espera de la llegada de una cisterna de GLP. La cola de vehículos se extendía por más de diez cuadras en el auxiliar de la Panamericana Sur, donde mototaxistas, taxis y autos particulares aguardaban para poder abastecerse.

Varios usuarios señalaron que permanecían en la fila desde tempranas horas de la mañana. Algunos indicaron que llevaban más de cuatro o cinco horas esperando, luego de recorrer distintos grifos sin encontrar combustible disponible en la zona.

La escasez también se reporta en distritos cercanos como San Juan de Miraflores, Surco y Chorrillos, donde en varios establecimientos no hay GLP ni gasolina en sus diferentes presentaciones. Además, conductores alertaron que en algunos grifos los precios habrían aumentado debido a la alta demanda.

PREOCUPACIÓN POR FALTA DE COMBUSTIBLE

Transportistas expresaron su preocupación porque la falta de combustible afecta directamente sus ingresos diarios. Muchos señalan que, incluso si logran abastecerse, solo podrán trabajar algunas horas, lo que agrava la situación en medio de la actual crisis energética.