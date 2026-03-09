Crisis de combustibles afecta a viajeros: se duplica el precio de los pasajes interprovinciales

Usuarios que planean viajar a Ayacucho están pagando entre S/80 y S/100 por boleto.

En medio de la escasez de gas natural vehicular (GNV), tras la deflagración registrada en Megantoni (Cusco), y la crisis de combustibles como la gasolina y el gas licuado de petróleo (GLP), el precio de los pasajes interprovinciales ha registrado un fuerte incremento en las últimas horas.

Un equipo de Panamericana Televisión llegó hasta el terminal terrestre de Atocongo, ubicado en San Juan de Miraflores (SJM), donde constató la molestia de los viajeros. Varios pasajeros señalaron que ahora deben pagar hasta el doble del precio habitual para poder trasladarse a sus ciudades de origen.

¿A CUÁNTO SE ESTÁN OFRECIENDO LOS PASAJES?

Durante el recorrido, un usuario reveló que normalmente paga S/40 para viajar a Ayacucho; sin embargo, debido al aumento del costo de los combustibles, ahora debe desembolsar mucho más. “Cobran S/100 en el primer piso y S/80 en el segundo”, comentó.

El impacto de la crisis no solo se refleja en los pasajes interprovinciales. También se ha registrado un incremento en las tarifas de taxi en Lima, especialmente hacia las playas de la capital, lo que viene afectando el bolsillo de muchos veraneantes.