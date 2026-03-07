Adrián Villar cumplirá prisión preventiva por nueve meses en el penal Miguel Castro Castro

La Junta de Clasificación del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) determinó anoche que Adrián Villar, investigado por atropellar y causar la muerte de Lizeth Marzano, será recluido en el penal Miguel Castro Castro, ubicado en San Juan de Lurigancho.

En dicho centro carcelario, el joven de 21 años cumplirá los nueve meses de prisión preventiva, mientras dura la investigación, por los sucesos del pasado 17 de febrero en el distrito de San Isidro, cuando embistió a la campeona nacional de buceo libre.

MEDIDA CAUTELAR

Villar Chirinos es investigado por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente, luego de que el vehículo que conducía atropellara mortalmente a la deportista Lizeth Marzano de 33 años.

El juez Adolfo Calderón, titular del 33 Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, dictó la medida contra el muchacho debido al alto riesgo de fuga y a la presunta obstaculización de la justicia en las investigaciones por la muerte de Marzano Noguera.